$!Video: Actor Vadhir Derbez descubre infidelidad de su novia y la expone en redes sociales

El actor y cantante mexicano Vadhir Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez compartió en una transmisión en vivo con sus fanáticos la supuesta infidelidad por parte de su hasta entonces novia.

De acuerdo al portal de Yahoo él mismo contaba en un directo en sus redes sociales, que acababa de pillar a la que había sido su novia por nueve meses teniendo algo con otro hombre.

"Triste porque la persona con la que he estado pues digamos que saliendo ya nueve meses la acabo de cachar que se acaba de ir pues con un tipo que le caché. Cuando uno está enamorado es como complicado, era una cosa más allá del físico", comenzó este video donde se veía de lo más afectado en el que habló a sus casi 5 millones de seguidores.

"Ya cuando la persona no tiene ni valores, ni moral ni nada, qué le haces y a parte con un Tiktoker", siguió con voz apenada y casi sin poder creerlo, sin embargo, no hizo público la identidad de su ahora exnovia para no afectarla como mujer.

Se revela el pecado pero no el pecador, eso sí es algo que prefiere mantener en la más estricta intimidad, dejó claro.