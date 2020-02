Video | Alexandra Hatcu tras escupir y amenazar a comunicador: “no me arrepiento”

Luego de que se hiciera viral el audio compartido por la Berny, en el que, se escucha a Alexandra Hatcu increpar y escupir al comunicador venezolano Enrique Crespo, la influencer ha querido explicar las razones que la llevaron a cometer esta acción.

A través de una historia compartido en su Instagram, y que ha sido reproducido por el portal Cachicha, la exesposa de Mozart la Para aclara que no se arrepiente del hecho, porque, según sus palabras, Crespo la ha difamado y ha insultado a su hija.

“Tiene hablando de mí desde el día de mi separación hasta el sol de hoy. Ese hombre me ha desacreditado y me ha tirado por el suelo. Ha hecho muchísimas cosas malas en mi contra y yo nunca había hecho nada. Hace más o menos tres meses, sale a la luz un video insultando a mi hija. Yo a él nunca lo había visto. Esta tarde yo estaba en un restaurante, con mi hija y una de mis amigas y justamente lo veo salir de su vehículo”, explicó la dama.

Y continuó: “No le valió con denigrarme a mí sino también a mi hija. Cuando el pasa cerca me pongo nerviosa, no quería hacer nada detrás de él, mi amiga me aconseja que grabara por si él hace algo en su contra. Yo estaba nerviosa, y me sentía mal porque estaba mi hija. Me paré y llegué en un segundo donde él. No me arrepiento, tal vez se vio feo, nunca en mi vida había hecho esto. Sentí impotencia, porque no podía hacer nada porque la niña estaba sentada cerca. Eso fue lo único que pude hacer. Fue un momento de rabia”, reiteró.