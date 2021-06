Video | Ana Carolina confirma separación de Musicólogo, y envía un fuerte mensaje a Jessica Pereyra

Tras varias rupturas y regresos la expresentadora de televisión e incipiente cantante de música urbana Ana Carolina confirmó la separación del exponente urbano Musicólogo.

A través de un en vivo publicado este fin de semana, la también empresaria aseguró que la principal razón de cortar la relación es porque el intérprete no le daba “paz ni felicidad”.

“De que no nos llevamos bien, no nos llevamos bien... por problemas que él tiene. Que quise aguantar, y aguanté. Que quise dejarlo y exploté”, expresó Ana Carolina.

Agregó que “cada quien aguanta hasta que quiere. Entonces, uno como mujer debe darse su valor y valorarse; y entendí que este era mi momento de hacerlo. Este era mi momento de hacerlo porque todo tiene su inicio y su final”.

La expresentadora de televisión aseguró que era ella la “mala” del idilio, porque desde el principio le permitió todo a Ygnacio Alberto Santiago, nombre real del artista, padre de dos de sus hijos.

“Por eso decidí llevar una vida en paz y ser feliz, quitar todo lo que no me hace feliz, decidí que este año voy a limpiar mi vida y mi entorno porque quiero ser feliz, Musicólogo no me da felicidad y no me daba paz, por todas las cosas que él hacía”, dijo Castillo.

Mensaje a Jessica Pereyra

Luego que la comunicadora Jessica Pereira difundiera un corte de una entrevista que le realizó al cantante, esta le envió un mensaje a la venezolana asegurando que se aprovechó de la situación para ganar visualizaciones.

“Jessica, te aprovechaste para tirar el pedazo donde dijo que me ha sido infiel, para crear morbo y rating”, manifestó Ana Carolina.

Hace unos días la misma Ana Carolina, a través de un post que luego eliminó, dio a conocer que su relación después de cinco años con Musicólogo la daba por terminada. En el 2017 también pasó una situación parecida a la actual.