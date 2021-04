Video | Anuel confirma tiene cuatro meses separado de Karol G

Luego de meses de especulaciones de que estaban separados, el urbano puertorriqueño Anuel AA confirmó que él y la reguetonera Karol G terminaron su relación de tres años.

El intérprete de “Hipócrita” dijo en un video en vivo mediante su cuenta de Instagram que tienen cuatros meses separados, pero que sigue amando a ‘la bebecita’ y que él no le falló ni ella tampoco. Asimismo, negó un tercero en discordia. “Son cosas que pasan en cualquier pareja”, dijo.

“Hace como cuatro meses que no estamos juntos y no tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien, por eso es que nos han visto juntos como dos o tres veces. Obviamente, yo la amo; ella me ama, tratando de recuperar lo perdido, pero ya definitivamente ella decidió tomar su rumbo y yo también”, expresó el artista.

Anuel le pidió de favor a los fanáticos, los “Reales hasta la muerte” que no formen ninguna controversia con la fanaticada de la intérprete de “Bichota”.

Karol G reaccionó con un tierno mensaje en sus historias de Instagram afirmando que también ama a Anuel.

“Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable y con vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita. RHLM (Real hasta la muerte)”, escribió la intérprete de “Tusa”.

Agregó que por mucho tiempo trataron de alejar su relación de las redes sociales y aseguró que no iniciaron un noviazgo por marketing, que todo lo vivido y publicado fue real.

“Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como persona y como artistas fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento en que más nos necesitamos”, expresó.

Los “bebecitos” grabaron juntos los temas “Culpables”, “Secreto”, “China” y “Location”. Además, se tatuaron sus nombres. Anuel se fue más lejos y se tatuó en toda la espalda la cara suya y de Karol G.

Sobra la ruptura

El pasado mes de marzo una fuente reveló al programa Primer Impacto (Univision) que la famosa pareja llevaba varios meses separados.

People en Español también confirmó la ruptura amorosa al publicar por una fuente que “ya no están juntos. No son pareja”.

Desde el 2020 dejaron de compartir fotos, mientras que el 14 de febrero, el día del cumpleaños de la colombiana, ella lo pasó en La Romana sin su ahora expareja.

Anuel reiteró que ninguno se dejó por otras parejas.

En febrero de 2019, Anuel AA le pidió matrimonio a Karol G, pero aparentemente todo ha quedado en buenos términos. ¿Será para siempre la ruptura”.