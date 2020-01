Video | Asaltan al actor mexicano Ferdinando Valencia en México

El actor mexicano Ferdinando Valencia afirmó que fue asaltado en un violento forcejeo en su país natal siendo despojado de algunos objetos materiales y dinero en efectivo.

También fue perjudicado su asistente con iguales perdidas.

El actor, quien en agosto pasado lamentablemente perdió a Dante, uno de sus mellizos de tres meses de vida por un cuadro de meningitis, dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram a los delincuentes que le llevaron todo.

“Me dio impotencia, me da tristeza, no solo por perder un par de valores, entre ellos un reloj, todo lo que hay detrás, ellos llegan por un reloj, exponen una familia entera, al exponer mi vida exponen a mi hijo, mi hija...”, se lamentó.

El actor realizó un llamado a la consciencia de las personas que se dedican a actos delictivos. “Este mensaje es para ustedes que me lo hicieron, no van a solventar nada, yo quiero lo mejor para ustedes incluso, a pesar del coraje que tengo”, expresó. Y agregó: “¿El esfuerzo de ustedes en qué consiste? Me dan mucha lástima. Por qué no usar su tiempo y su energía en esforzarse, en crecer?”.

Sobre cómo lo abordaron los delincuentes, dijo que le apuntaron con una pistola al acercarse a su vehículo. “Me apuntaron con una pistola”, dijo.

Pero mientras intentó avanzar un par de metros recibieron el impacto de un balazo en una ventana, en ese momento, tanto él como su asistente fueron despojados de sus relojes y dinero en efectivo.

El hecho sucedió por la calle Periférico de México.