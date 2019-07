VIDEO | Así cuestiona Raymond Pozo “la sangre nueva” en el PLD

Con la jocosidad que le caracteriza el humorista Raymond Pozo hace un cuestionamiento a la “sangre nueva” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), esto tras el discurso del mandatario dominicano, donde descartó una postulación a un tercer mandato consecutivo.

En uno de los trabalenguas, que lo ha hecho famoso, el comediante hizo gala de su creatividad para hacer una crítica social.

En el audiovisual subido a su cuenta de Instagram Pozo señala: “que desde que Dios hizo al mundo la sangre fue roja, pero ahora hay una moda que confunden a cualquiera. Yo no sé si dando muela pero escuche un discurso, que creo que habrá un concurso de cómo los que hacen la escuelas, buscando ¿cuándo y dónde? aparece sangre nueva”.

Desde que se dio a conocer la decisión de Medina, las redes sociales se han llenado de reacciones, famosos y los ciudadanos en general no se han quedado callado al respecto.

En su estilo también insta al mandatario a retractarse de su decisión, ya que a su juicio le será muy difícil encontrar la renovación sanguínea que tanto necesita. “Es liquido sanguíneo, que propone el mandatario no se encuentran ni en los barrios, ni en la ciudad, ni en los campos, ni en glóbulos Don Santos, tampoco en la hemoglobina aparece, ni en la China, parece que le dará brega , pero creo que en este mundo no encontrará sangre nueva; yo siendo usted y me retracto, discúlpeme mi atrevimiento, pero criatura en este momento su apetito es barato”.

El trabalenguas finaliza diciendo: más fácil encuentra un lagarto comiéndose una ballena, pero encontrar sangre nueva eso no es una papita. Mire no la tiene Amadita, ni Referencia, ni en la izquierda, tampoco está en la derecha, no está arriba, ni en el arte, el deporte, mucho menos en la corte, ni películas, ni novelas, ni en mis amigos, tampoco la tengo yo. Mejor háblese de Dios para que este deseo se le conceda, pero en este mundo criatura no encontrará “sangre nueva”, lo dudo, lo dudo.