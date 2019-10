$!Video | Así luce Miss RD Universo a meses de su coronación

View this post on Instagram

Empieza y termina tu día con gratitud. Esta es la fuente de la felicidad. Tengo tanto que agradecer... hace menos de dos meses mi vida cambio por completo. Gracias ???? ???? • Especialmente a ustedes por brindarme su apoyo durante este transcurso. A qué estás agradecido hoy? • Así termina la triologia, espero que la hayan disfrutado tanto como yo ?? ——- ?? @tirsogonzalez • ?? @douglastapiaoficial • ?? @gwittels