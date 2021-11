$!Video | Así reveló Amara la Negra el sexo de sus bebés

Sobre la llegada de los bebés, Amara dijo a People en Español: “No precisamente lo [estaba] buscando [el embarazo] en estos momentos, pero siempre dije: ‘Si Dios me lo da, Amén, ya decidido está’”.

“En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo”, sostuvo. “Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí”.

“Padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés”, aseguró.