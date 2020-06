Video | Bailarina de Telemicro niega embarazo y relación con Mozart La Para

Luego de que el cantante urbano Mozart La Para explotara en un ‘live’ de Instagram en contra del rumor de un supuesto hijo que tendría con una bailarina de Grupo Telemicro, Chantal Abreu, esta también salió a dar su versión de los hechos.

Al ser abordada en el programa de televisión “La Opción 13.0”, en el que labora como bailarina y participa en los segmentos de comedia, la joven negó estar embarazada y tener una relación con Mozart La Para.

“Yo tengo mi mente tranquila. Las personas cercanas a mí saben quién soy yo. Yo no conozco a esa persona ni me interesa conocerlo tampoco”, dijo Abreu y agregó: “No estoy embarazada ni está en mis planes tampoco porque tengo metas y proyectos que cumplir”.

La bailarina del programa de televisión La Opción 13.0, que se transmite a las 12:00 del mediodía por Telecentro canal 13, explicó, además, que nunca ha hablado con él y se limitó a decir que las veces que lo vio fue en varios programas de Telemicro donde se les tomó una imagen con los presentadores Caroline Aquino y Alex Macías y narró que posteriormente fue editada donde salían solo ellos dos.

“Hicimos el trabajo que hacemos las bailarinas, que es bailar con todos los artistas que van a De Extremo a Extremo. Solamente así he bailado con él y todo, pero nunca he pasado palabras con él, no le conozco ni la voz, solamente sé que es un cantante urbano, en las redes ni lo sigo”, argumentó.

Dijo que “nunca le he pedido fotos a él”.

Chantal Abreu negó ser una “sonidista” y señaló: “Él no me conoce para asegurar que soy una sonidista”.

Al reaccionar un tanto indignada la modelo contó que no había dado la cara porque una persona cercana al exponente de “Pa’ gozar” le había recomendado no dar declaraciones para no incentivar al morbo.

En un tono un tanto molesto, afirmó que “Mozart La Para no es mi tipo de hombre, no me interesa buscar sonido con él”.

Pidió que la “suelten” con el tema y no la vinculen con el bochinche con su exesposa Alexandra Hatcu y su actual pareja Dalisa Alegría.

Mozart La Para se molesta

Cuando el rumor encendió las redes sociales el cantante y su prometida, la actriz Dalisa Alegría no le dieron mucha importancia, limitándose a hacer un brindis a la salud de “su hijo el bailarín”.

No obstante, la noche de este lunes, a través de un en vivo en Instagram, Mozart dejó claro que nunca ha existido una relación entre él y la bailarina, detallando que solo se tomó una foto como lo haría con cualquier fan.

“Fue que me pidió una foto, como cualquier gente me pide una foto. Pero ya me harté de que la gente quiera hacer película conmigo”.

“Veo que el tema se esta yendo lejos... ¿por qué? Porque me mandaron una entrevista en estos días y vi que ella no dijo que no era mentira; entonces, eso entiendo que es buscando sonido”, explicó molesto.

Además, el urbano expresó que está en música y que pronto sacará su EP titulado “6 anillos”, por lo que pidió sacarlo de esos “líos de falda”.