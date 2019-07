VIDEO | Cheddy explota contra Luz García: “Es una vampira blanca”

View this post on Instagram

PIDO DISCULPAS A este par porque NO le he dado respuesta todavía Ahora mismo estoy saliendo de una reunión con Gomez Díaz en Telemicro, porque el está interesado JUNTO A OTROS CANALES DE TELEVISIÓN EN TRANSMITIR MI PELA DE LENGUA. HAY OTROS CANALES COMO EL 2, 4, 7, 9, 11, , 15, 27, 37, MANGO TV, , 45 ETC. TODOS QUIEREN DIFUNDIR MI RESPUESTA EN CADENA ...NO SE DESESPEREN . Univisión, SPN , CNN, Telemundo, Televisa, que manden su correo para depurar plis. #MONisBack #OpendeDorandClousdeGuindo @luzgarciatv @jomarigoyso ?? SI SE METE CON MAMÁ #LECAYÓGA. . ??????????????????????????????????????????????????????????????????