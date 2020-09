Video | Cheddy García se defiende de quienes la tildan de “doble moral”

La humorista y actriz Cheddy García, luego de encender el candelero en las redes sociales al apoyar una campaña en contra de la música con malas palabras y de proponer a la comunicadora Zoila Luna en la Comisión de Espectáculos Públicos para sacar la “basura tóxica”, ha salido a defenderse.

García se refirió a los cientos de comentarios que ha recibido de los seguidores de este género y otros usuarios que, entre otras cosas, la calificaron de “doble moral” por criticar la música urbana local, pero “aplaudir” a los internacionales como Cardi B y Bad Bunny, éste último, con quien su hija Chelsy Bautista se tomó una foto luego del exponente no darse cuenta de su presencia en Premios Soberano 2019.

Cheddy explicó que le encanta la música urbana, que se identifica con este género al igual que los exponentes porque viene de abajo (de la pobreza), pero que no le gustan los temas con malas palabras y que entiende que los urbanos no tienen por qué llegar hasta ahí.



García lamentó que muchos seguidores de esta música, a falta de argumentos, solo les queda insultar y dijo que tras hacer sus declaraciones dejaría los comentarios para que la gente vea “el discurso agresivo, violento e irrespetuoso” con el que muchos se expresan.

Cheddy dijo ser una defensora de la música urbana, no una enemiga. “Yo admiro a Vakeró, a Don Miguelo, Secreto, Mozart la Para, Melymel, El Mayor Clásico, Yvy Queen, a toda esa camada los admiro, pero cuando salen unos plebes yo los quito y digo -concho, pero no hay necesidad-, eso no me hace enemiga del género”, subrayó.

De igual forma, Fausto Mata también ha sido criticado por sus consideraciones sobre el género.

García agregó que le encanta Bad Bunny y baila su música, como “Yo perreo sola”, pero insiste, no los temas plebes. Además, dice que admira a Cardi B, a quien considera su “sobrina”.

“Urbanos, díganle a sus fans que no se expresen así, que no vayan a páginas a faltar el respeto, a decir que van a matar porque van a decir que son ustedes, y ustedes no son así. Quiten esa idea que se está creando, esos no son los urbanos que yo amo, sigo, bailo y defiendo. Estoy en contra de las malas palabras y la vulgaridad”, reiteró.

Criticó al promotor Santiago Matías (Alofoke), por alegadamente incitar este comportamiento de muchos seguidores.

Este domingo, Cheddy expresó en sus redes sociales que a su juicio, la veterana comunicadora Zoila Luna está capacitada para dirigir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

“Ya que algunos hombres no pueden, que gobiernen las mujeres”, fue la frase que acompañó la imagen de la anfitriona del programa radial “Solo para mujeres”.

“Que la pongan ahí, para romper toda esta basura tóxica.... ya que algunos hombres no pueden, que gobiernen las mujeres”. No soy su amiga personal, pero valoro su temple y fuerza para enfrentar a este flagelo que nos han querido vender como música actual y contemporánea, creando falsos ídolos de barrio”, escribió la humorista.