$!Video | Comunicadora Sabrina Gómez hace público su problema de ansiedad

View this post on Instagram

Señores Buenos Días ... me fundi y lo quise compartir. ( perdón todos los videos, no se bregar con vainita tv ) . Suelo ser muy discreta con mis asuntos, pero quiero que sepan ustedes que también soy HUMANA, que también me frustro y lloro cuando las cosas no me salen bien. . Mis hijos me han enseñado a buscarle chispa a la vida otra vez y para eso necesito mucha salud. La diabetes no es un juego, un colesterol muy alto hasta obstruye las arterias en corazón, asi como con 20 y tantos años me paso. Sumando esas 40 libras de mas ????‍♀️ . Un millón de veces me dije: ay Sabrina por favor, ya tienes 3 hijos para que arreglarte tanto????‍♀️ ... pues a ese "Yo" boicoteador" le dije: por ellos me quiero sentir bien y en Salud. . No soy buena pa' dar consejos, solo hablo con mi ejemplo ?? busquen ayuda y tiren pa' lante. .