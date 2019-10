Video | Comunicadores se disculpan por agresión física y verbal en programa con “el Pachá”

Los comunicadores Jhon Berry e Isis Álvarez pidieron disculpas luego de que se agredieran física y verbalmente en una acalorada discusión política en pleno programa en vivo de “Pégate y Gana”, que presenta el animador Frederick Martínez “El Pachá” los sábados por Color Visión canal 9.

A través de dos vídeos publicados en Youtube, tanto Jhon como Isis explicaron lo sucedido y se disculparon.

Jhon Berry expresó: “Yo quiero pedir disculpas a Isis Álvarez, mi compañera de trabajo, por lo que pasó el sábado en Pégate y Gana con El Pachá. Somos compañeros y entendía que mejor nos llevábamos en el programa, pero lo de ayer (sábado) no tiene justificación de mi parte. Pido perdón al país, a la mujer dominicana y a ella en especial y a su familia”.

Sobre el comportamiento mostrado en televisión dijo: “Ambos nos exaltamos... Pido humildemente mis disculpas a los televidentes del programa. Soy un fiel defensor de la mujer dominicana”.

Mientras que Isis Álvarez declaró: “Nada justifica la agresión en televisión... tenemos cuidar este tipo de acciones. Quiero reivindicar lo acontecido en el programa, llevo muchos años allí y me han dado la oportunidad; entiendo que el incidente se pasó de la raya. No se trató de una estrategia; todo fue fruto de las pasiones políticas. De mi parte pido perdón a Jhon Berry por ofenderlo. Sé que se me faltó de alguna manera, pero el público no tiene por qué ser agraviado”.

El momento