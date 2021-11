$!Video | Daniel Sarcos muestra el procedimiento al que se sometió en RD para bajar de peso

A través de sus redes sociales, Daniel Sarcos contó su testimonio sobre su pérdida de 42 libras en tan solo 14 semanas, y los problemas de salud que lo llevaron a tomar la decisión.

El conductor venezolano ha contado su verdad en un video honesto, motivador y de buen ejemplo. Señaló que se sometió a procedimiento en una clínica de República Dominicana, el balón gástrico digerible.

A través de este video informativo que muestra el paso a paso de su proceso junto al doctor, también queda en evidencia lo importante de acompañar esta técnica con un cambio de hábitos de vida donde el comer sano y hacer ejercicio forman parte fundamental para no volver al punto de partida.

“Aquí estoy, 14 semanas después y con 42 libras menos. A pesar de que el balón ya no está en mi estómago, sigo rebajando porque ya me enfoqué en los hábitos saludables para poder tener una mejor calidad de vida y seguir con ustedes muchos años más, si me lo permiten. Lejos de ocultarlo quiero compartir, quiero multiplicar este mensaje para que usted se sienta motivado a tomar las riendas del asunto”, explicó feliz de la vida.