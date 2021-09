$!Video | Dianabel Gómez desconocía los actos ilícitos de su pareja, según su abogada

“De conocer a una persona”, así respondió la presentadora de televisión Dianabel Gómez al ser cuestionada por qué está siendo vinculada a la Operación Falcón.

Margarita Muñoz Martínez, representante legal de la modelo y comunicadora afirmó que su defendida desconocía que su pareja pudiera estar implicada en actividades ilícitas.

Gómez aseguró a su abogada que desconocía las situaciones irregulares en las que presuntamente estaría involucrada su actual pareja sentimental, con quien vive en concubinato.

Gómez, supuestamente se habría enterado luego de iniciada la Operación Falcón de “muchas cosas” pero negó tener algún tipo de participación en los hechos por los que unas 26 personas han sido apresadas.

La exesposa de Franklin Mirabal, dijo haber sido apresada de forma irregular mediante el allanamiento realizado en la torre de Santiago donde estaba.

“Ella me acaba de expresar que ella no tiene que ver en nada de eso y que además ella no sabía que la persona que estaba en el momento con concubinato con ella hacía otras situaciones, que ahora es que ella se ha enterado de muchas cosas”, dijo la abogada Margarita Muñoz.

Gómez se limitó a decirle a la prensa que es inocente y que la acusa de conocer a una persona.