Video | Discusión entre El Jeffrey y agente policial: “Usted no me va a llevar a mí”

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que, el denominado “canta lindo”, El Jeffrey, discute con un agente policial que lo detuvo el pasado sábado por transitar en medio del toque de queda, que funcionaba en el país hasta este lunes 11 de octubre.

Según el audiovisual del que aún no se pronuncia el cantante, al momento de ser interrogado por el uniformado, el cantante de “Voy a ser grande”, mostró una supuesta tarjeta de la Fuerza Aérea que no fue reconocida por el oficial y que tampoco quiso entregar junto a sus documentos cuando se le estaba pidiendo.

“Usted no me va a llevar a mí, yo no he hecho nada, arreste esos delincuentes que ustedes ven ahí”, se le escucha decir el intérprete, luego subió el cristal de su vehículo tras esto, el oficial llamó a su superior para ver cómo procedía.

Este lunes y después de un año y siete meses bajo medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19, el Poder Ejecutivo dispuso el levantamiento del Estado de Emergencia.

La medida, contenida en el decreto 622-21, entró en vigencia a las 5:00 de la mañana de este lunes 11 de octubre.

En tal sentido, en el país no hay restricciones para el libre tránsito.