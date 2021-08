$!Video | El testimonio de famosa presentadora de tv que asegura ser víctima de violencia

La ex reina de belleza no mencionó a su agresor. Sin embargo, en redes sociales, usuarios indicaron que se trata del mexicano Germán Rosete, con quien la artista ha mostrado un romance en los últimos meses.

La conductora de televisión dijo que el hombre le rompió el vestido al punto de dejarla desnuda en la calle.

«Me insultaba, me pegaba en la cabeza, entramos al taxi y en el camino me seguía rompiendo el vestido, en una de esas me pongo a grabarlo para que se dé cuenta al día siguiente, se enfureció y me quería romper el teléfono. Obviamente no pude grabar nada», contó.

Villalobos afirmó que al llegar al hotel la tiró al piso. No obstante, aseguró que el maltrato físico no se compara con el psicológico cuando el empresario aseguró que ella estaba exagerando todo.