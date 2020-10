Video | Exponente urbana "la Perversa" rompe el silencio sobre supuesto maltrato de "Yomel el meloso"

Los seguidores de la música urbana se han mantenido al tanto de una supuesta denuncia hecha por la exponente urbana conocida como "la Perversa".

De acuerdo a una nota publicada por el portal de farándula "Más Vip", Denisse Michel Tejeda denunció en sus redes sociales que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja el también cantante urbano "Yomel el Meloso".

En un mensaje en sus redes sociales, que más tarde eliminó, la intérprete de “Aficia de un Chucky” escribió: “No a la violencia contra las mujeres, no estoy con el padre del hijo que estoy esperando".

“Sé que me pegó e hice cosas públicas bailando y todo, pero ustedes no saben los cuernos que me ha pegado y yo seguía con él”, afirmó la Perversa en su redes sociales.

“Hay más pruebas del maltrato que me hizo, pero solo pido justicia y Dios lo sabe”, continuó.

Tras estas acusaciones, Yomel se defendió y alegó que la también urbana no está bien por el estado de gestación en que se encuentra.

“Tomo este momento para explicar a mis fans que Michelle, mi expareja no esta bien, esta en un momento frágil por su estado, la publicación que ella hizo no es cierta, ya su equipo de trabajo le retiró el Instagram, borró el post y procederán a desmentirlo, la imagen que ella subió es vieja y no concierne a mi persona”, publicó el Meloso en su Instagram.

La joven volvió a referirse al tema esta vez en un video donde aseguró que pedirá una orden de alejamiento y reiteró tener pruebas de la agresión.

La joven acompañó el clip con el texto siguiente: "Me voy a retirar de mi Instagram unos días para ponerme para lo mío y volver con mi carrera de música, perdón al público por todo lo que está pasando. Solo quiero trabajar. Paren esto ya porque no quiero que el problema siga, solo quiero trabajar y no quiero que del lado de él sigan molestando, porque tengo pruebas", reiteró.