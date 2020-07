$!Video | Fausto Mata explota contra los que critican que no bajara vidrio de su vehículo a niño pedigüeño

En medio de la pandemia del coronavirus todos estamos expuestos a ser contagiados por personas que no asuman las medidas necesarias como el distanciamiento social y el uso de mascarilla.

Consciente de esto, el comediante y actor Fausto Mata decidió ignorar a un niño pedigüeño de la calle que, durante un en vivo le solicitó que bajara el vidrio de su vehículo.

La acción del humorista fue muy criticada por los usuarios de Instagram, que lo acusaron de insensible.

Ante esto, Mata, que es conocido por no quedarse callado, se dirigió de forma contundente a sus críticos señalando que ese "niño es un foco de contaminación".

"No le bajen el cristal a nadie que esté pidiendo en la calle ,no le voy a bajar el cristal a nadie por que son focos de contaminación y no voy a llevarle una enfermedad a mi familia por darle gusto a gente qué no razona", fue el mensaje con el que acompañó el video.

Recordó que esta es una situación especial, en la que tenemos que ser más cuidadosos que nunca para evitar contagios. Hizo un llamado a los que se sintieron conmovidos por el niño a ir a la intersección de las calles donde el infante limpia los vidrios de los vehículos y ayudarlo.