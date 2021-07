$!Video | Forcejeo de exponente urbano con policías mientras era apresado, y lo que dijo después

Luego de que hace unos días se viralizara en las redes sociales un video en el que se ve al exponente urbano Robert Castillo Nin conocido en la música como “el Fecho RD”, conocido por popularizar el término “teteo”, forcejear con agentes de la policía mientras era esposado en una calle por violentar el toque de queda nocturno, el exponente urbano ha decidido hablar sobre el tema.

Según revela el portal “Más Vip”, el urbano aclaró que todo se trató de un malentendido con los agentes policiales y que tras ser llevado al destacamento fue despachado por un coronel debido a la “confusión”.

“Una confusión realmente de los policías que estuvieron mal, realmente cuando me llevaron al destacamento, ellos se dieron cuenta que no tenían la razón y me soltaron el mismo día”, explicó el exponente de música urbana a través de un video.

El cantante publicó el video en su cuenta de Instagram, donde aclaró que la detención no se produjo por la hora límite del toque de queda.