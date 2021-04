Video | Frida Sofía confiesa que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella

La cantante Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual.

En una fuerte entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, la hija de la intérprete mexicana narró que el presunto abuso comenzó cuando tenía cinco años.

“Traición tras traición, tras mentira. De muchas personas: de mi tío, de mi abuelo, de Michelle Salas (la hija de Luis Miguel)... Por eso las mandé a todas a la fregada”, dijo Frida al principio de un fragmento que se transmitió en el programa “De primera mano”.

Y luego señaló que Enrique “siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso”.

“Un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me manoseó... Desde los 5 (años)”, reveló Frida entre lágrimas.

Reseña el medio El Milenio que la famosa de 29 año afirmó que odia a su abuelo, de 78 años.

“Lo odio... ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal”, agregó.

Por último, Frida dijo que no había hablado de esta situación ni se lo contó a su progenitora porque iban a pensar que estaba enferma de la mente, pero luego, admitió que le empezó a pasar otra vez con todos los novios de su mamá... “bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar emputada?”, señaló.

Enrique Guzmán reacciona

El cantante se pronunció en Twitter, asegurando que le preocupa la “inestabilidad mental” de Frida Sofía. “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”, escribió.​

Refiere El Milenio que previo a la acusación de su nieta, durante una entrevista por teléfono en el programa matutino Sale el sol, Enrique dijo que lo que Frida Sofía ha revelado en “De primera mano” le provoca “risa”.

“No le hagas mucho caso, porque mañana dice que es primera cantante del Metropolitan Opera House. (...) En su locura, pero bien, está bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me gana la risa? Sí me gana la risa”, señaló.

Luego de estas fuertes declaraciones, muchos usuarios le han mostrado apoyo a la nieta de la primera actriz Silvia Pinal.

De hecho, recordaron que Pinal, en su bioserie, confesó que su exesposo Enrique Guzmán era un hombre agresivo y que llegó a violarla en varias ocasiones.

Falso reencuentro en “Despierta América”

Por más de dos años, Alejandra y Frida Sofía han estado enfrentadas y los problemas entre ellas y de la familia Pinal se han ventilado en todos los medios.

El pasado viernes 19 de marzo el público pensó que hubo una búsqueda de paz, pues el programa “Despierta América” conectó a madre e hija a través de una llamada en vivo y se escucharon cordiales y ‘cariñosas’.

El pasado domingo 21, Frida Sofía negó que haya hecho una “emboscada” a su famosa madre, tras la aparente reconciliación pública que se llevó a cabo en el programa matutino “Despierta América”, siendo calificado por el equipo de la intérprete de “Yo te esperaba” como un momento de “amarilismo y sensacionalismo”.

Los conductores Karla Martínez y Alan Tacher respondieron al comunicado emitido por la oficina que representa a Alejandra.

“Nunca engañamos a Alejandra y su amabilidad al aire es la mejor prueba que tenemos para demostrarlo. Si en algún momento hubiera cambiado de parecer en cuanto a su participación, pudiera haber colgado o permanecer en silencio, haciendo creer que la llamada no se logró o que se cayó”, afirmó Karla Martínez.

La intérprete de “Yo te esperaba” no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su hija.