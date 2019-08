VIDEO | Ganadora de Miss RD Universo responde a polémicas: “No soy de origen haitiano”

“Errores técnicos se escuchan en todos eventos. Sobre la famosa “mala palabra” que se escuchó durante la emisión Febles aclaró, “no la dijo Iván, fue el coreógrafo, porque las chicas no le hacían caso. Él les decía salgan por este lado y ellas lo hacían por otra parte”, aseguró Febles..

Habló sobre las polémicas con antiguas candidatas del concurso como Larimar Fiallo y Karen Yapoort.

“Yo no soy enemiga de ellas, ustedes nunca han escuchado una palabra negativa acerca de esa joven...Yo nunca metí la mano para que ella no saliera, aún con sus problemas de comportamiento. Me da muchísima pena, porque yo nunca la he atacado personalmente”, explicó al momento de responder que si hubiese sabido la temática del programa no hubiese ido.

Sobre Karen Yapoort no quiso emitir opinión.

Tras la entrevista el público apoyó a la reina

“Me encanta como se expresa, si se pone para eso y aprovecha el tiempo callará muchas bocas”, “ella se expresa muy bien, yo se que Magalis corregirá algunos detalles , pero tiene buen desenvolvimiento y bonito tono de voz”, “es muy linda y se desenvuelve bien. Mucha suerte a la reina” y “habla muy bien. “Y con solo 18 años, es fluida y simpática”, fueron algunos de los comentarios.