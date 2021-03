$!Video | “Influencer” y su fallida experiencia con botox que le ha dejado “mirada de loca”

Una reconocida influencer y bloguera de moda dice estar viviendo una pesadilla tras un procedimiento estético que la ha dejado según sus palabras con “mirada de loca”.

Cuando Whitney Buha, cumplió 30 años, decidió comenzar a utilizar botox para alisar algunas zonas de su rostro con las que no se sentía a gusto, como la frente o las líneas de expresión que se le marcaban entre las cejas.

Según People en español, a principios de este mes de marzo, poco después de cumplir los 33, asistió a su centro de confianza, un spa médico de la zona, para recibir nuevas inyecciones que le hicieran lucir unas cejas más elevadas y una mirada más abierta. Tras recibir varias dosis en la zona de los ojos, Buha se dio cuenta de que algo no iba bien.

“Después de mi cita, mi ceja izquierda estaba más baja que la derecha, así que volví a la consulta para que me añadieran 4 unidades en la ceja para elevarla y que quedasen igual. Tres días después de esa visita esto es lo que ha pasado”, compartió la bloguera en su cuenta de Instagram mientras muestra la diferencia entre sus ojos.

Lo que le ha ocurrido a su párpado se conoce como ptosis. Se produce porque la persona que le inyectó, pinchó en el lugar equivocado y el músculo se ha relajado demasiado, haciendo que caiga sobre el ojo. “Mi ojo derecho está más abierto que antes del botox, también mi ceja, que es lo que yo quería. Y el otro... es tan embarazoso... Yo no quería esto”, afirmó.

“He estado usando botox durante tres años y nunca he tenido problemas hasta ahora. He utilizado rellenos bajo mis ojos porque tenía grandes bolsas. Me he inyectado botox en la frente, entre las cejas y también me he hecho un levantamiento de labio [con botox]”, comentó en uno de sus videos.

A pesar de su mala experiencia con el uso del procedimiento, señaló que volverá a utilizarlo en un futuro.

“Voy a volver a usar botox en el futuro, no durante un tiempo, me dará nervios, pero lo volveré a hacer”, afirmó. “No volveré a la misma persona, es una enfermera, no cirujana plástica [Aunque] había estado yendo a esa persona durante un año, y nunca había tenido problemas”.