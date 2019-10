Video | Jenny Blanco se disculpa por comentario sobre Sandra Berrocal

A Blanco se le preguntó que quién era la mejor de todas sus compañeras en el programa “De extremo a extremo” (canal 15), respondiendo que todas tienen cualidades diferentes y resaltó a Caroline Aquino y a Nahiony Reyes . Mientras de Sandra dijo: “sabemos que el fuerte de Sandra no es principalmente pues, como habla tal vez o como comunica, pero tiene lo suyo también, se ha ganado su espacio”.

Luego de la controversia suscitada tras las declaraciones de la comunicadora Jenny Blanco , donde aseguraba que el fuerte de su compañera Sandra Berrocal no era comunicar, la joven, quien se reintegró recientemente al programa De extremo a extremo, aclaró que su relación con Berrocal es muy buena, y que su comentario se mal interpretó, por lo que públicamente le pidió disculpas.

“El otro día emití un comentario con respecto a Sandra y mucha gente no lo sabe, porque lo hice en la intimidad, pero le pedí disculpas a ella y me atrevo hacerlo aquí público. Porque si algo tenemos nosotras tenemos es que siempre nos hemos llevado muy bien. Que siempre nos hemos protegido, nos hemos cuidado. Y yo como ser humano, tal vez en algún momento quiera ser muy clara y franca y si se me pregunta algo en específico, pues quiero ser transparente”, dijo Blanco.

Continuó: “Yo quiero, admiro y respeto muchísimo a Sandra Berrocal, siento que es una persona que ha crecido mucho profesionalmente, que se ha superado a sí misma y para mí lo importante no es comenzar arriba, yo admiro aún más a las personas que comienzan tal vez no teniendo lo que muchos consideraban que deberíamos tener desde el día uno, pero ella ha sido más valiente que eso y se ha superado frente a los ojos de todos nosotros”, concluyó.