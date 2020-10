Video | Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo Matías

El actor Julián Gil ha recibido otro golpe en el caso de la custodia de su hijo Matías, de tres años. Gil perdió la patria potestad del niño, mientras que su madre, la actriz venezolana Marjorie de Sousa gana la custodia completa.

Sin embargo, a pesar de que Marjorie decidirá por el menor, Julián deberá seguir pagando la manutención, que corresponde al 20% de sus ganancias.

Según los programas de televisión “Venga la Alegría” y “El gordo y la flaca”, un juez mexicano determinó que la actriz venezolana estará a cargo del hijo de ambos y que el actor argentino seguirá pagando 20% de manutención.

Esta información le llega al actor en medio de unas vacaciones en Turquía con su novia, la periodista Valeria Marín.

Hasta el momento los padres no se han pronunciado al respecto, pero la hermana de Julián sí.

Patty Ramosco aseguró que la actriz solo le interesa lo económico. “Díganle a la señora que no se preocupe, que su cheque mensual le llegará sin falta ...al fin lo que dijimos desde el día 1 todo era un tema económico. Matías siempre fue y será un cheque al portador. Querido MATI el día que puedas tomar tus propias decisiones acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad”, escribió en su cuenta de Instagram.

En junio, el galán de telenovelas vaticinó que podría perder la patria potestad de su hijo. En ese momento reiteró que la única manera en la que Marjorie podrá quitarle la patria potestad de su hijo es haciendo lo que están haciendo ahora, algo que describió como “Comprando conciencias y utilizando el poder que puedan tener”.

Según denunció, la abogada de Marjorie enseñó una lista que contenía pescado, sushi, spa para el niño.

El actor dijo que le parecía increíble que le pidieran 500 mil pesos mexicanos aproximadamente para el bebé. También puso por primera vez un poco de esa conversación donde le piden esa cantidad de dinero.

Además, consideró que aunque ahora no lo dejan ver a su hijo en condiciones que no sean las de un centro de convivencia, su hijo en algún momento se hará preguntas y verá todos los vídeos de las entrevistas que ha dado la abogada, su mamá y él, así que tomará sus propias decisiones. “Lamentablemente, dijo, la abogada no ha querido soltar el caso”, señaló.

Desde su separación, ambos famosos han protagonizado un escándalo mediático con un pleito legal por la custodia de su hijo.