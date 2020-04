Video | Kourtney y Kim Kardashian se van a los puños durante grabación del reality

A la familia Kardashian siempre les rodea la controversia y no es de extrañar que muchos episodios de sus vidas no sean más que trucos publicitarios.

Sin embargo, las hermanas verdaderamente están pasando por un momento de quiebre y es que en la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians se reveló la pelea entre Kourtney y Kim Kardashian, que puso la salida definitiva de Kourtney del programa.

Ambas se fueron a los puños, entre aruñones y moretones que obligaron a paralizar la grabación del reality show de E! News durante varios días, detalla la prensa internacional.

Según informa la revista Quién, la razón de la pelea se debió a un comentario de Kim acerca de la falta de ética profesional de sus hermanas, refiriéndose a Kourtney y a Kylie Jenner.

La esposa del rapero Kanye West aseguró que ella trabaja más que sus hermanas, un comentario que ha hecho en anteriores ocasiones. "Podría estar en mi lecho de muerte, y aun así yo me presentaría a trabajar. Y mamá lo sabe. Está acostumbrada a que Khloé y yo sigamos adelante aunque nos estemos muriendo", afirmó para enfado de las aludidas.

"Te comportas como si yo no hiciera una mi***a", le reprochó Kourtney, claramente furiosa. "Te has montado esa historia en tu cabeza... y te voy a matar si vuelves a decir algo parecido. Me dejo el lomo trabajando y, aunque no quisiera trabajar y decidiera quedarme en casa con mis hijos, también estaría en mi derecho de hacerlo ", continuó Kourtney, la mayor del clan, en medio de insultos.

"Cállate la boca, o hazlo de una vez", le retó Kourtney después de que Kim le jurara que la "destruiría" si volvía a clavarle las uñas. En ese momento la pelea fue a mayores hasta que Khloé y Kendall las separaron.

Tras la pelea, pudo verse el maquillaje de Kim pegado en la pared blanca de la casa de Khloé, lo que ha generado múltiples comentarios en las redes sociales.

Tiempo atrás Kourtney, madre de tres hijos con su expareja Scott Disick, había comunicado su deseo de abandonar el reality para proteger la identidad de sus hijos.

El programa de television sobrepasa las 14 temporadas lo lidera su madre Kris Jenner y donde participa su hermana menor y billonaria empresaria del maquillaje Kylie Jenner. El espacio televisivo ha sufrido múltiples cambios a raíz del divorcio de Kris y Bruce Jenner y el posterior cambio del exatleta como mujer transgénero ahora de nombre Caitlyn.

Tras la emisión del capítulo, Kourtney Kardashian ha emitido un comunicado en el que confirma que abandona el reality para dedicarse a su familia y a trabajar en su marca de lifestyle, Poosh, en la que ya lleva tiempo trabajando.