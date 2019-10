Video | La Condesa explota contra Bolívar Valera “El Boli”

La presentadora de televisión Arisleyda Villalona (La Condesa), se refirió como pocos al precandidato a diputado por Santo Domingo Este, por el partido oficialista, Bolívar Valera, asegurando que es “incoherente” y que “será más de lo mismo”.

“Un diputado que solo levantará la mano por quien le diga su partido, sin importar los intereses del pueblo que lo escogió”, agregó.

Estas fueron algunas de las expresiones que usó la periodista en su programa “Abriendo la mañana”, que se transmite por Súper Canal, 33.

La analista política se expresó en estos términos al comentar sobre la respuesta que emitió el precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de que apoyará a la persona que diga Danilo si el precandidato a la presidencia Gonzalo Castillo no resulta vencedor en las primarias del próximo 6 de Octubre del año en curso.

“Que me deja dicho a mí, que tú vas a hacer más de lo mismo, que vas al congreso a levantar la mano, siguiendo la línea de tu partido, que no te vales por ti mismo, en cuanto a lo político se refiere. Es cierto que tenemos jefes políticos, pero al tú decir eso, le dijiste al pueblo ya que el que vota por ti lo está haciendo por una boca más en la Cámara de Diputados, que no va a representar a los votantes de tu municipio”, sentenció la comunicadora.