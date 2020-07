$!Video | La contundente respuesta de la actriz Catherine Siachoque a los que cuestionan que no tenga hijos

La actriz tiene una de las relaciones más estables del mundo del entretenimiento con el actor Miguel Varoni, pero para muchos sigue siendo una gran incógnita porque, a pesar de ser una pareja tan sólida, no tienen hijos.

Ella ha hecho una exitosa carrera de actuación, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y su vida personal ha estado en la boca de muchos por ser una figura pública.

A sus 48 años, la colombiana ha dejado claro que no le quita el sueño convertirse en madre y que esto no la hace una mujer infeliz o incompleta.

Catherine ha respondido en varias ocasiones que no ha sido su proyecto de vida y tampoco lo será; sin embargo, siempre han sido respuestas muy escuetas y en una reciente entrevista, la actriz contó mucho más.

Siachoque le concedió una entrevista al canal de televisión Ve Plus en la que la estrella colombiana habla abiertamente y sin tapujo del tema.

“Yo conozco mujeres que tienen cuatro hijos y son frustradas totalmente como profesionales, como mujeres, como esposas, como mamás, como todo y son infelices ellas, hacen infeliz al marido, a los hijos. ¿De verdad eso es realizarse? Si ese es tu sueño de vida te estarás realizando si no lo es no lo va a ser. Unos hijos no significan realización, ¿de qué?”, aseguró Siachoque.

La inolvidable doña Hilda del ‘Final del Paraíso’ recordó en la entrevista que en muchos años le han preguntado lo mismo ¿para cuándo el hijo?, algo que le ha molestado incluso en su vida personal y más viniendo de una familia donde hay muchas mamás.