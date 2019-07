VIDEO: La divertida felicitación de Eugenio Derbez y Alessandra por sus 7 años de casados

Todo el que ha visto la popular serie cómica “La familia P. Luche” sabe como se tratan los esposos y personajes principales Ludovico (Eugenio Derbez) y Federica (Consuelo Duval), en pocas palabras, como perros y gatos.

Y el humorista mexicano Eugenio Derbez siempre resuelto a entretener a sus seguidores, ilustró cómo puede ser la cotidianidad con la actriz mexicana Alessandra Rosaldo.

Pues en un video ‘Espectativa/Realidad”, muestran como han sido siete años de matrimonio al estilo La familia P. Luche.

En cuyo video ellos prometieron ante el altar en el año 2012 amarse, quererse y respetarse hasta que la muerte los separe. Luego, con la palabra “realidad” los esposos se encuentran sentados frente a frente en la mesa mientras desayunan; ella con el celular y él con una revista.

En ese instante Eugenio le pide azúcar para tomarse el café y ella responde: “Y es que acaso no te alcanza el brazo”, para luego Eugenio rematar de forma hilarante. “Que no me prometiste ante el altar que te ibas a encargar de que no me faltara nada en la casa... Me falta azúcar y el café”.

Al final Alessandra Rosaldo le entrega lo pedido de mala gana (cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia).

“Día 7 del mes 7... Aniversario #7. @alexrosaldo eres mi expectativa y mi realidad. Te amo Alessandra P.Luche!!! / Day 7 of month 7...Anniversary #7. @alexrosaldo you are my dream come true. I love you Alessandra P.Luche!!!”, escribió el actor mexicano en sus redes sociales para felicitar a su esposa con quien tiene una hija de 4 años nombrada Aitana.

Este video al estilo “La familia P.Luche” sacó las carcajadas de los seguidores.

Y es que esa es la realidad de muchos matrimonios.

Mira el video arriba.