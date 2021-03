$!Video | La dramática confesión de la hija de Alicia Villarreal: “Fui violada por un familiar”

“Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma y te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días”, escribió.

En el encabezado que acompañaba el texto relatando el abuso, aclaró que “mi papá se enteró hasta el día de hoy, mi mamá y Cruz estuvieron ahí para mi en todo momento”.

Según People en español, al parecer, un día que su mamá y su pareja Cruz Martínez estaban fuera de la ciudad, le encargaron a un familiar cercano que se quedara al cuidado de sus hijos: “Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto...”, comenzó Mel.