$!Video | La fuerte confesión de Julián Gil sobre Marjorie de Sousa; dice padece un síndrome mental

Cuando se pensaba que la confrontación entre Marjorie de Sousa y su expareja y padre de su hijo, Julián Gil, había llegado a su fin, unas polémicas declaraciones del argentino nacionalizado puertorriqueño contra la venezolana vuelve a ponerlos de frente públicamente.

Recientemente el actor emitió fuertes acusaciones contra de la madre de su hijo, alegando que sufre de un trastorno psicológico y lamentó que no pueda ver a Matías debido al síndrome mental que padece Marjorie.

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen”, reveló en una entrevista.

De acuerdo al periódico “El diario”, citando a Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) sucede cuando la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración.

Debido a esto, ahora Julián no puede acercarse al niño quien ya tiene cuatro años, sin embargo, continúa con la esperanza de ver al pequeño, aunque reconoció que en realidad no puede extrañarlo, ya que no ha tenido la oportunidad de convivir con él.

“Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados. Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”, manifestó.