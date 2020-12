Video | Lo que dice Gabriel Soto tras filtración de video íntimo suyo

El actor mexicano Gabriel Soto rompió el silencio sobre la filtración de un video íntimo suyo en el que aparece masturbándose.

Ante la ola de comentarios y siendo tendencia en Twitter este lunes, el galán de telenovelas subió un video explicando que “eso pasó hace muchos años y me hago completamente responsable de este tema”.

Soto pidió que se trate con cuidado esta noticia “por la integridad de sus hijas y de su pareja”.

Además, el protagonista de “Un refugio para el amor” dijo que aunque se hace responsable del tema, se siente vulnerable por la manera en que se violó su intimidad.

“Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja”, expresó.

Los usuarios identificaron al actor por los tatuajes. En cuestión de minutos se viralizó y hasta fue definido como un “semental”.

Antes de ser eliminado, el clip logró miles de “me gusta” y cientos de memes, al mismo tiempo otros usuarios compararon como se tratan los casos de filtración de videos íntimos con relación a los hombres y recordaron que la Ley Olimpia (mexicana) prohíbe difundir, exhibir, distribuir o comercializar contenido sexual de una persona sin su consentimiento.

El actor de “Amigas y rivales” ha protagonizado muchos escándalos, el más mediático ha sido su relación con la actriz rusa Irina Baeva mientras aún estaba casado con la también Geraldine Bazán.