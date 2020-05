Video | Lo que dijo Iván Ruiz tras la entrevista fallida con Tony Dandrades y las palabras de El Pachá

El productor Iván Ruiz lamentó los “desafortunados e inesperados” comentarios por parte del animador Frederick Martínez ´El Pachá’ hacia el comunicador Tony Dandrades de que “tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo”, entre otras afirmaciones, durante la transmisión este miércoles del programa de televisión “El Show del Mediodía”.

Dandrades no se quedó callado y expresó su malestar a Iván Ruiz, quien quedó en medio de la controversia, y lo acusó de darle un “golpe bajo”: “No me esperaba eso de ti, Iván”, dijo Dandrades.

A pesar de que pidió disculpas luego de que Dandrades saliera de la entrevista virtual tras sentirse avergonzado en vivo por las afirmaciones de El Pachá en la conexión que hizo el programa por videoconferencia, Ruiz también se mostró “ofendido” y calificó de “irrespeto” las palabras del talento de Univision. “A Tony le hemos preparado un programa durante toda la semana, con testimonios de su familia... que él se dejara influenciar por gente que le diga que es un ‘golpe bajo’, decirme en televisión nacional que es un golpe bajo es un irrespeto de Tony Dandrades. Él es de la televisión y él sabe realmente muchísimas cosas y cómo se manejan... Este equipo de producción le consta cómo yo me manejo, yo no busco rating y sonido con conflictos. Al Pachá lo estábamos cortando desde que empezó y le rebatimos todo lo que dijo de Tony. Yo decía -saquen a Tony de pantalla-. Tony es un gran profesional, no tengo nada en su contra”, fueron las palabras de Ruiz minutos después de que se cancelara la entrevista.

“¿Cómo yo voy a saber que El Pachá iba a entrarle a Tony cuando se quedó que era un asunto de responder lo de David Ortiz sobre la TV local”, aseguró el productor y agregó que “eso no estaba en el guion”.

Pese al escándalo, el programa El Show del Mediodía presentó el especial en honor a Tony Dandrades con el título “Orgullo dominicano”, donde se repasó su trayectoria en la cadena hispana.

Horas después, la producción del programa que se transmite por Color Visión, canal 9, envió una nota de prensa indicando que “lo que debió ser un programa especial, dedicado por completo en la segunda hora a la persona y trayectoria del orgullo dominicano Tony Dandrades, resultó un momento incómodo. La producción del programa, encabezada por Ruiz, pidió inmediatamente disculpas al público televidente y en especial a Tony, ratificando el aprecio hacia El Pachá, pero como en repetidas ocasiones se dijo en el programa, lo que se buscaba era un momento para aclarar sin controversias, ya que el programa se caracteriza por la búsqueda de la unidad”.

Recientemente en un programa sabatino de Color Visión “Me gusta de noche” con Jhoel López, el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, y en el cual Dandrades también era entrevistado, manifestó, según su gusto y convicción, que una gran parte de los programas de televisión en la República Dominicana son muy malos, exceptuando un grupo reducido del cual admite consume. Este desahogo, no mal intencionado, provocó que el animador Frederick Martínez le reclamara a Ortiz, diciéndole que este no sabía de la televisión dominicana.