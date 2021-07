$!Video | Locutor boricua Molusco pide disculpas a los dominicanos tras polémica entrevista con Sarodj Bertin

Gran controversia ha causado la entrevista que le realizó el locutor y youtuber puertorriqueño Jorge Pavón (Molusco) a la presentadora de televisión, modelo y cantante haitiana Sarodj Bertin, quien aseguró que los dominicanos tienen a sus compatriotas como “un cuco”.

“Opinar viendo sólo cinco segundos de una entrevista es como opinar de una noticia solo leyendo el titular. Cuando vas a la entrevista que le hice a Sarodj Bertin no fue el contexto que muchos en República Dominicana le están dando. Un país que me ha dado tanto lo menos que tiene de mi es respeto. Si al final entiendes que la pregunta fue formulada mal les pido mis más sinceras disculpas, no era mi intención”, fue el texto con el que acompañó el video con sus disculpas.

Aunque durante la entrevista Bertin aclaró que no ha sentido tal desprecio, sino comentarios cargados de ignorancia, contó una anécdota sobre el mito de que a muchos niños en los campos les asustaban diciendo que si salían de noche “se los va a comer el haitiano”.

“Yo nunca lo vi como desprecio, yo más bien lo vi como ignorancia, yo entiendo que (lo que dicen) muchas personas en República Dominicana es por falta de educación, de conocimiento”, argumentó.

Agregó que probablemente quienes hacen tales afirmaciones no han buscado la historia o solamente conocen una parte de la realidad haitiana. Luego, habló de lo que se dice en muchos campos remotos del país.

“Probablemente crecieron en un pueblito y a veces no es su culpa, sino que en el inconsciente le dicen cuando chiquito “¡No salgas de noche que te va a comer el haitiano!, en vez de decir ¡te va a comer el cuco!”, dijo.

Es ahí cuando Molusco le pregunta: “¿Ah, eso era un refrán antes?” y ella responde: “Si, aquí lo utilizan en los campos y al utilizar eso el niño crece pensando que el haitiano es malo. Hay unas cosas que influyen en la cultura y el crecimiento de los jóvenes de ahora que ellos ni siquiera saben de dónde vienen, entonces tienen alguito en contra del haitiano, pero no lo entiende”.