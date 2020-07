Video | Manolo Ozuna y El Boli le responden al doctor Guerrero Heredia

Luego de las elecciones presidenciales de este 5 de julio, en la que resultó electo Luis Abinader, los ánimos han estado caldeados, y no han pasado desapercibido en las redes sociales los comentarios de simpatizantes y detractores de los distintos partidos políticos.

Este lunes, se volvió viral un comentario del psiquiatria Héctor Guerrero Heredia en el programa radial “La receta médica de la Z”, que fue dirigido al humorista, productor y candidato a diputado Bolívar Valera, de que “los popis sí votaron”, dando por hecho que “El Boli” perdió la diputación por el tuit que hizo en febrero pasado. Sin embargo, se mantiene como el segundo más votado y lo dan como ganador, aunque la Junta Central Electoral (JCE) no ha emitido los resultados definitivos.

Este comentario encontró respuesta entre los integrantes del programa radial “El mañanero”, Manolo Ozuna y el propio El Boli.

“La chamuchina y el tigueraje no fue a votar, los popis sí votaron, oíste Boli, los blanquitos decidieron... y porque ustedes tengan un millón de seguidores significa nada. Los pueblos, los que hacen los grandes cambios son los estudiosos, o Fidel Castro, ¿de dónde ustedes creen que salió? Aquí la Revolución del 65 la hizo la clase media”, fue el comentario del médico, que fue considerado por muchos como discriminatorio.

El Boli, candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción número dos de Santo Domingo Este, prefirió no incitar la controversia. En cambio, le dijo en su programa “El mañanero” que lo admira y que respeta su opinión. “No tengo nada que responderle a eso”, dijo.

No obstante, Manolo Ozuna sí le contestó y lo hizo en su nuevo canal de YouTube “Manolo Ozuna DG” en el segmento “No es por azarar”, condenando las palabras del doctor. “Usted habló sin conocimiento de causa, Boli salió entre los diputados más votados, a él no lo han acusado de delincuente ni nada que lo pueda avergonzar a él y a su familia; es un joven que se ha superado. Cometió un error con el tuit y pidió disculpas, pero eso no se quiso escuchar”, expresó el actor y humorista.

Y agregó, cuestionando la premisa de quiénes deben optar por un cargo público necesitan estar preparados académicamente, mencionó a Adolfo Hitler “un intelectual, vegetariano, que creía en Dios y no tengo que recordarle lo que el preparado de Hitler hizo”.

Manolo Ozuna se refirió a Juan Bosch, que era autodidacta y “demostró ser un gran ser humano y un gran presidente, en siete meses, si lo dejan gobernar un periodo, otra fuera la República”.

Mencionó a los humoristas Cantinflas y Charles Chaplin, quienes hicieron grandes aportes desde su arte.

“El que va a un cargo electivo lo que tiene que ser bueno, serio, aparte de preparado”, reiteró el humorista.

Asimismo, defendió que El Boli no es un analfabeto, aunque no terminó la universidad.

Condenó que el doctor Guerrero Heredia “fomente” la división por su comentario. “Los blanquitos apoyaron a Boli, porque Boli ganó”, dijo.

“No importa si usted es un limpiabotas o si usted es un presidente, usted merece respeto por lo que es como ser humano”.

Hizo énfasis que lo importante es que a los puestos públicos no vayan ladrones. “Boli merece la oportunidad, si no lo hace bien, piña con él, pero merece la oportunidad que le dio el pueblo humilde que votó por él ”, concluyó.