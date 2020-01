Video | Mariah Carey visita restaurante Bachata Rosa en Punta Cana

La famosa cantante norteamericana Mariah Carey recibió el nuevo año en las hermosas playas de República Dominicana. La intérprete de “All I Want for Christmas Is You” fue captada visitando el restaurante Bachata Rosa en Punta Cana con varias personas de su equipo de trabajo.

Se dice que Mariah disfrutó de una exquisita cena y estuvo encantada con la variedad culinaria de Bachata Rosa, cuyo nombre y decoración es en honor al reconocido álbum de Juan Luis Guerra.

Además, se mostró simpática al ingresar al lugar.

Mariah Carey se hospeda en el complejo hotelero Hard Rock Hotel. Al parecer fue invitada por el Ministerio de Turismo.