Video | Michael Miguel: “Es muy difícil que yo pierda (La Alcaldía)”

“Yo voy a ganar. Es la razón histórica que la tengo, no por mi linda cara, lo que pasa es que en este momento la República Dominicana quiere un cambio y un liderazgo”.

Michael aclaró que no dejará la televisión más bien dijo que hará un equilibrio entre sus funciones, de llegar al gobierno municipal, y la televisión.

“Yo voy a trabajar, yo soy animador, es que yo voy a servir... es que no voy a robar para allá. Yo necesito mi salario, necesito mi trabajo para trabajar comunicación”, dijo a Daniel Sarcos.

“Aunque me cueste mi carrera. No me va a costar mi carrera porque no mezclo una cosa con la otra. Yo voy a ser animador hasta que me muera”, continuó.

Holguin señaló que tiene una tasa de rechazo muy bajita, y su popularidad le ayudará a conquistar a los electores en la ciudad. “El pueblo dominicano sabe que yo tengo una propuesta. El empresariado sabe que tengo una propuesta”.