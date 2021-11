$!Video | Miss RD Universo relata cómo conoció a su padre por Facebook a los 16 años

Su historia parece sacada de un cuento de hadas o de la mente de un guionista de una telenovela mexicana. Se crió con su madre en Azua, sin conocer a su padre. Pero con la necesidad de hacerlo, por eso acudió a las redes sociales con la única información del nombre de su progenitor. Le escribió a todos los que encontró con ese nombre, hasta que recibió la respuesta que esperaba.

“Mi papá y yo nos conocimos cuando yo tenía 16 años, lo encontré por Facebook, parecería una película, pero yo creo mucho en el destino, y las cosas cuando están para ti están para ti. Ahora mi papá y yo tenemos una relación muy bonita”, así describió Debbie Aflalo el encuentro con su progenitor, un israelí que conoció cuando era una adolescente y por iniciativa propia. Lo buscó, hasta que lo encontró.

Encontrarlo no fue sencillo, dice. “Empecé a buscarlo porque me hacía falta una figura paterna y sentía esa carencia, había muchas personas con su nombre, mandé correos, mensajes privados y fotos y él fue el único que me respondió como lo haría un padre, me dijo ‘sí, tú eres mi hija’. Cuando mostré a mi mamá su foto ella me confirmó que era mi progenitor; luego vino a conocerme y me declaró”, explicó.