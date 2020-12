Video | Mozart la Para se defiende de críticas: “Me contrataron para cinco actividades del Gobierno”

El cantante urbano Mozart la Para salió al frente de la polémica que ha suscitado ser contratado por el Gobierno para amenizar las fiestas navideñas y otras futuras para las cuales se dispuso el monto de 100 millones de pesos para unos 70 artistas.

El rapero dijo que tiene un equipo de trabajo que depende de él y que todos se van a beneficiar. “A mí me pagaron cinco fiestas y las voy a trabajar, a mí no me han dado nada”, expresó.

La imagen de “El dolor del género” posando con el cheque entregado por el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, se volvió viral y entre las críticas los usuarios decían que no lo necesita por sus vehículos, ropas y prendas que posee, y que el dinero debió ser entregado a otros exponentes.

En un video en vivo este martes, el intérprete de “No entiendo”, primero reaccionó entre risas y en tono de burla y con una música de fondo de carnaval diciendo “los cheques, los cheques”, pero luego explicó muy seriamente que él fue contratado por cinco actividades del Gobierno para shows virtuales. Además, se defendió de muchos haters o detractores a quienes llamó “Roba wifi”.

“Mi gente ahí había 70 artistas, cada uno de ellos tiene su equipo de trabajo, yo tengo el mío, nosotros tenemos nueve meses sin tocar una actividad, y muchos de nosotros desde el principio de la pandemia está ayudando a su equipo de trabajo. El Gobierno está haciendo fiestas virtuales para que la gente los vea desde su hogar”, explicó.

Agregó: “Pero dicen -Mozart fue a buscar esos cuarto, Mozart tiene pila de dinero- Imagínense 70 artistas que lo contraten; llevan comida a su casa ellos, y su equipo a sus familias. O sea, esta vaina es trabajo”.

Dijo que no se trata de una ayuda, “yo’ toy trabajando. Yo siempre he trabaja’o desde el principio, nadie puede hablar m%$$ de mi, pero hay pila de mediocres que hay que ponerlo’ claro”, señaló.

A los que lo han criticado por tocarle al gobierno de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ahora al presente de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), declaró: “Yo le toco a cualquier Gobierno, yo lo que soy es un trabajador mi gente, porque en tarima lo único que hago es cantar, sea al anterior, sea este o el que viene”.

Abundó: “Antes de la pandemia yo tenía 54 actividades con el gobierno anterior y entró la pandemia, ¿y ustedes saben por qué no las cobré? Porque no las canté. Yo no tengo que estar mendigando fiestas, para eso tengo un equipo de trabajo. Yo nunca he tocado un 24 de diciembre y lo voy a hacer este año porque mi equipo lo necesita”.

Detalles de las fiestas navideñas

A través del Gabinete Social se pagará a la mayoría de los 70 artistas una cantidad de cinco fiestas por adelantado para tocar en algún momento en los próximos meses cuando la pandemia del coronavirus lo permita.

También se harán 10 lives en vivo con 20 artistas a los que se les retribuirá por su participación.

Dentro de los shows musicales que se llevarán a cabo se encuentran un especial de Navidad que tendrá lugar el 24 de diciembre y otro el 31 producidos por Roberto Ángel Salcedo, que serán distribuidos por la Dirección General de Comunicación (DICOM).