$!Video | Muere integrante de un famoso reality show tras ser impactada por bala perdida

Se reportó el fallecimiento de una participante del famoso reality ‘Bad Girls Club’, del canal Oxygen, quien fue una de las 2 víctimas mortales en los tiroteos de Virginia Beach, ocurrido hace unos días.

Según medios estadounidenses se trata de Deshayla ‘Shay’ Harris, quien recibió uno de los impactos de bala de los ataques que sucedieron en diferentes lugares frente al mar. En lugar se reportaron también 10 heridos y 2 decesos, entre ellos Harris.

Horas antes de su fallecimiento, la exestrella de televisión publicó un video en sus redes sociales en donde mostró cuanto se estaba divirtiendo junto a otras amigas e incluso escribió, “disfrutando mi vida” y presumió su nuevo tatuaje.

Shay apareció en la temporada 17 del reality que finalizó en el año 2017.

Su hermana se mostró devastada por su pérdida y comentó en sus redes sociales: “hoy no me mandaste un mensaje de texto por la mañana. Me rompiste el corazón Deshayla Shay Harris, ¿por qué nos dejaste así? Mi corazón me duele mucho”, expresó, pues su hermana diario le decía que la amaba y este sábado ya no recibió el mensaje.