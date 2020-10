Video | Niurka Marcos explota contra Marjorie de Sousa: “Cuando el niño crezca te va a reclamar”

La actriz y vedette cubana Niurka Marcos le dijo de todo a la actriz venezolana Marjorie de Sousa luego de que un juez le diera la patria potestad de su hijo Matías de tres años.

Además de criticar la justicia mexicana, la controversial figura explotó contra Marjorie afirmando que su hijo le va a reclamar cuando crezca en declaraciones al programa “El gordo y la flaca”.

“Pero ni la ley ni ella ni nadie se está preocupando porque ese niño necesita el amor, calor y la presencia de su papá. La ley deja mucho que desear. Así te va a ir mija, él va a crecer y va a decidir y te lo va a reclamar y no solamente él, la vida y el destino. Graba este mensaje y guárdalo porque es ley de la gravedad y de la naturaleza humana”, dijo Niurka en medio de sus acostumbradas palabras descompuestas.

Agregó que la madre le arrebate su hijo a un padre es un “crimen”. “Es es un crimen de la ley, un crimen de la madre, de la abogada y de todo el que se involucró en permitir que esa cosita pequeñita e inocente le arrebaten un derecho que es disfrutar a su mamá, pero también a su papá”.

“No tienes hijos, no tienes derecho al hijo, ni el hijo tiene derecho a verte a ti, o sea... ve que %&#* es la ley a veces, cuando las personas son mediocres y desgraciadas e inconscientes, dejar a ese bebé sin el amor de su papá. O sea, no tiene hijos, pero lo tiene que mantener”, reiteró la actriz de telenovelas como “Salomé”.

Reacción de Julián Gil

El actor Julián Gil deberá seguir pagando la manutención del infante correspondiente al 20% de su sueldo.

En una entrevista con el programa “El gordo y la flaca”, el galán abrió su corazón sobre la situación y asegura que fue usado como “semental” por la actriz para concebir al pequeño.

“Yo te puedo apostar que esto está pensado desde antes del nacimiento de Matías y es fuerte lo que estoy diciendo. Si ella quería tener a Matías para ella sola me lo hubiese dicho o hubiese buscado otro tipo de sistema para ser mamá. Esto fue un caso completamente fabricado, hoy entiendo muchas cosas”, afirmó.

Comentó que hubo “maña” desde el principio. “Todo fue desde el día 1 plan con maña. Hoy perdí los derechos. Yo no he podido llevar a Matías a mi casa, al parque, mi familia no lo conoce, entonces, ¿de que valen los derechos?”, se cuestionó.