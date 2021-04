Video | Padre de Alejandra Guzmán niega supuesto abuso sexual a su nieta

El famoso cantante mexicano Enrique Guzmán, padre de la rockera Alejandra Guzmán, negó las acusaciones de supuesto abuso sexual contra su nieta Frida Sofía.

Primero acudió a las redes sociales mostrándose incrédulo por las declaraciones de la polémica artista de 29 años. Dijo estar “preocupado” por la “inestabilidad mental” de su nieta Frida Sofía.

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”, escribió Guzmán el miércoles luego de la entrevista del periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante a su nieta.

Luego, este jueves, en el programa “Ventaneando” con la periodista Paty Chapoy, Enrique, de 78 años, negó casi entre lágrimas la acusación de su nieta y juró por sus hijos que tal situación no pasó.

“Paty, en mi vida, en mi pu%$ vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera, no le he podido mas que ver su cara y verla crecer y es lo único que conozco de ella. No la he tocado de otra manera, ni de la cintura, ni darle un beso en un cachete. Hace mucho que no la veo, hace mucho que ya ni sé quien es, no he podido tocar nunca esa niña, la veo con mis ojos nada mas, juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos con esa intención, lascivamente”, afirmó el intérprete de “Uno de tantos”.

Reiteró que no ha tocado indebidamente a su nieta.

Asimismo, expresó que habló con su hija Alejandra sobre el tema y aseguró que “ella tiene más problemas que yo”.

“Porque yo supongo que cuando ella se enchila (molesta), se enchila como nos enchilamos todos por alguna razón, lo único que pudo haber sido lo que detonó esto es que Alejandra le retiró los gastos a Frida que tenía en un banco”, dijo sobre el motivo de las recientes afirmaciones de la joven cantante.

Lo que dijo Frida Sofía

(Guzmán) Siempre fue muy abusivo... Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años’, explicó.

La cantante, de 29 años, ofreció una entrevista en la que habló de muchos temas relacionados con la relación con su madre y con toda su familia.

Pero la revelación de posibles abusos por parte de su abuelo fue el momento más tenso, le provocó lágrimas y se mostró visiblemente afectada.

Además, dijo que jamás se había atrevido a contarlo porque llegó a sentirse culpable ya que, explicó, al ser una niña entendía que era la manera ‘normal’ en la que un abuelo trataba a su nieta.

“Lo más asqueroso de todo es que estaba chiquita y te dicen que eso es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, se vuelve algo normal”, contó.

En este sentido, detalló que “en algún momento hasta se empieza a sentir rico” y aparece la culpa.

Frida Sofía revivió esa sensación cuando los hombres con los que estaba su madre, indicó, le hicieron pasar por lo mismo.