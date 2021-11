$!Video | Presentadora de televisión niega relación con un narcotraficante

“Para ustedes que me siguen, que me conocen, y me han visto crecer desde hace más de 28 años, y los considero de verdad, parte de mi familia. Me han visto reír, llorar de tristeza, y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y, ante todo, de estricto cumpliendo a nuestras leyes”, comenzó diciendo la presentadora de Hoy, en un video compartido en Instagram.

“Esto y mucho, pero mucho trabajo, me ha permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia a la cual cuidar y proteger, y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo”.

Sin parar de llorar, suplicó que paren los ataques en su contra, y que todas las acusaciones las manejará un bufete de abogados, por lo que no volverá a tocar este ni ningún otro tema relacionado a escándalos.

Hace unos días Montijo había respondido, tras ser preguntada por periodistas que la abordaron sobre las acusaciones de si tuvo una relación extramarital con Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de narcotráfico “Los Beltrán-Leyva”, a lo que respondió molesta: “¿Desde dónde me han metido relaciones?, que con presidentes... y han sido calumnias, no siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar”.