Video | Rafely Rosario habla sobre supuesto altercado con su pareja Magnolia Kasse

El cantante Rafely Rosario salió a hablar en sus redes sociales luego de que surgieran informaciones de que él y su pareja, la periodista Magnolia Kasse, supuestamente tuvieron una discusión y desde su apartamento lanzaron objetos como zapatos y fotografías que cayeron en las viviendas de otros vecinos.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, Rafely afirmó que “nunca ha tenido problemas” con su pareja.

“He decidido hacer este video para aclarar cosas... yo de manera personal voy a hablar. Yo nunca he tenido problemas personales con mi pareja. Estoy en la calle, estoy tranquilo”, dijo el cantante de “Me liberé”.

Agregó que siempre han sido objeto de críticas y que por eso ha estado ausente de los escenarios: “Desde que iniciamos esta relación siempre ha habido un bombardeo muy fuerte hacia nosotros, no sé por qué, por eso decidí retirarme un poco de los medios artísticos, de los shows, se la han cogido conmigo, siempre un can...”.

El hijo del merenguero Rafa Rosario dijo que es una persona con valores. “El que me conoce sabe que soy una persona respetuosa, sencilla, una gente con valores, con educación familiar. Mucha gente dirá ‘para qué Rafely está haciendo este video si lo conocemos’; no, ya está bueno, el que calla otorga dice mucha gente; yo no comparto esa filosofía de vida”, finalizó el merenguero.

Una discusión en su apartamento

La locutora Ivonne Peralta, integrante de espacio radial “El mañanero”, dio la primicia este lunes de un supuesto altercado que tuvieron Rafely y Magnolia en su apartamento, en el que, según los vecinos y fotografías que circulan, desde la vivienda de Rafely “volaron” zapatos de Magnolia, así como fotografías de la pareja, lo que preocupó a los demás residentes.

“El fin de semana recibí una información y fotografías de objetos que volaron de su casa, ya que sus vecinos están preocupados, ya que parece que las cosas están fuertes entre ellos”, reveló Peralta.

“Quizás hay violencia verbal, porque a los vecinos no les consta que haya violencia física. Entiendo que si se aman tienen que buscar ayuda”, comentó la locutora en el segmento “El bochinche” de “El mañanero”, que produce Bolívar Valera.

Rafely y Magnolia han tenido una relación mediatica y públicamente se ha sabido de sus rupturas. En 2014 se conocieron y desde el año siguiente sostenían una relación bastante seguida por las redes sociales, donde compartían innumerables fotos y mensajes llenos de amor. En el 2017 se comprometieron en la ciudad de Nueva York, y han vivido juntos, aunque aún no han realizado una boda.