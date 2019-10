Video | Raúl Grisanty: “El irrespeto más grande en 50 años de carrera me lo dio Jochy Santos”

“El irrespeto más grande que se me ha dado en 50 años de carrera me lo dio Jochy Santos”, así se refirió el cantante y comunicador dominicano Raúl Grisanty sobre el animador y el desplante que según narró le hizo al no recibirlo en su programa de televisión.

El también productor habló por primera vez sobre su conflicto con el comunicador, de quien dijo que cuando salió la canción “Se me hace tarde” él personalmente llamó al “hombre divertido” para que le permitiera debutar con el tema en el programa “Divertido con Jochy”, pero el animador le “rebotó” diciéndole que lo llamaba y nunca lo hizo.

“Salió la canción: Se me hace tarde, entonces yo por la amistad, cariño y todo a Jochy yo llamo, yo lo llamo. No lo llama nadie, lo llamo yo y le digo: Jochy yo necesito debutar con esa canción ahí”, dijo durante una entrevista en el programa “Mujeres al borde radio”.

“Me dijo yo te llamo, ahí comenzó lo primero... no me llamó, nunca me llamó. Yo le llamo humildemente, siempre se lo he dicho a mis hijos, nunca se dejen pisotear, pero el día que me enteré que ustedes miran por aquí, por encima del hombre, ahí dejan de ser mis hijos porque yo soy el tipo más humilde que puedas ver en tu vida. Pero no me dejo coger de idiota”.

El también animador expresó que esa canción la hizo en salsa con la agrupación Chiquito Team Band. “Es la canción más hermosa que he escrito en la historia de mi vida, o mejor dicho que he cantado porque la escribió Pamel Mancebo”.