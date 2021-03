$!Video | “Twerking” que salió caro; el bochornoso momento de una chica que se hizo viral

Una joven se volvió viral en redes sociales luego de hacer un twerking en redes sociales que le salió bastante caro.

Circula un video que muestra a un padre que regaña a su hija por bailar de forma provocativa ante la cámara.

‘’Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que... he estado subiendo, en los que me denigro. Esto lo hago con toda vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron’’, explicó entonces ella.

Luego, el padre toma la palabra y le pregunta: ‘’¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿eso eres tú?, ¿esos videos te representan en algo?’’.

Ella le responde diciendo ‘’no’’ a cada cuestionamiento.

El video ha sido muy criticado en las redes sociales, ya que algunos usuarios no están de acuerdo en la manera en que el padre regañó a su hija, mientras otros indican que les parece una acción correcta.

¿Y a usted que le parece la acción del padre?