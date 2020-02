$!Wason Brazobán ante polémica con urbanos: “El mundo es dirigido por grandes profesionales”

El intérprete de “Tu ausencia” agregó: “El que diga que ya no es importante estudiar, no sabe que la ropa que lleva puesta la creó un diseñador, que el celular que usa fue hecho por gente que estudiaron mucho. Dios mío, dame paciencia. #WasonPensando”.

Tras poner un ejemplo con El Alfa y Bulin 47 y luego de ellos responderle, Wason siguió defendiendo su posición de que los jóvenes deben seguir estudiando: “Jóvenes dominicanos yo no tengo una carrera académica, lo mío es un golpe de suerte y aún así he tenido que leer mucho , pero el mundo es dirigido por los grandes profesionales; gente que han estudiado mucho . No se dejen confundir, pues por más exitoso que yo sea como cantante no podré sacarle una muela cuando a uno de ustedes le duela. ¡Estudien ! ¡Los necesitamos hoy más que nunca! #wasonpensando.

Lo que dijo Wason

Mediante sus frases que promueve con el hashtag #WasonPensando, la opinión del compositor que generó polémica fue la siguiente: “Cada vez que escucho a alguien decir que ‘la escuela no es importante para el éxito porque hay muchos urbanos que son exitosos y no fueron a la escuela’, me pregunto: ¿Y cuándo tengan una emergencia y tengan que operarlo, ¿Quién lo va a operar, Bullin o El Alfa? #WasonPensando”.

El baladista, quien cuestionó cómo muchas figuras del medio, incluyendo artistas urbanos, venden la idea de que no es necesario estudiar para conseguir el éxito encontró respuesta en El Alfa y en Bullin 47, a quienes los tomó de ejemplo.

“Cómo progresamos en este país si los adultos en vez de educar y guiar a la juventud, mejor prefieren colocar un post en IG usando su experiencia académica para criticar a los jóvenes en vez de compartir su sabiduría y guiarnos por el camino correcto”, escribió El Alfa, agregando que “así es que podemos tener un mejor futuro de verdad, compartiendo lo positivo, no lo negativo”.

Bulin 47 fue el que más se sintió aludido: “A veces no entiendo por qué me tildan siempre dentro del degrado social, si solo soy un joven que viene de la pobreza y de trabajar humildemente, ya que Dios me dio la virtud para ejercer esto como un trabajo que lleva el pan de cada día a 10 familias que represento en cada uno de mi equipo de trabajo. Mi profesión es esta y aún la sigo estudiando porque gracias a Dios cada vez sigo en ascenso”, escribió Bulin 47, quien se hizo popular haciendo videos cómicos dentro de una barbería.

En tanto que Wason Brazobán manifiesta y reitera que “si nadie estudia en un futuro cuando tengan que operarte de alguna dolencia ¿quién lo hará? ¿Wason Brazobán? ¿O quién va a pilotear el avión que te lleve de viaje a otros países? ¿Sergio Vargas el Negrito de Villa?”.

Otros encontronazos que ha tenido el cantautor en este sector musical ha sido con el Lápiz Conciente, quien le preguntó dónde estaba su reconocimiento a pesar de ser tan bueno. La respuesta del “Papá del rap” vino luego de que el cantante de “En un solo día” aconsejara a los urbanos: “Artistas, si pegas un tema con vulgaridad te pegarás por un rato. “Si pegas un tema con calidad estarás vigente hasta hasta después de tu muerte”, escribió.

También, en octubre del 2019, dijo que actualmente el género urbano no tiene fanáticos porque todos quieren ser artistas. “El género urbano se está saturando porque ya no tiene fanáticos, pues ya los fanáticos también son cantantes urbanos”, esta opinión fue muy sentida por el influencer El Dotol Nastra, quien defendió a ‘los muchachos’ de la música urbana.