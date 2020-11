$!Yelidá Mejía rechazó propuesta de Santiago Matías y esta es la razón

La comentarista de espectáculos Yelidá Mejía reveló que rechazó hace un mes una propuesta del empresario artístico y medios alternativos Santiago Matías (Alofoke) para entrar al controversial espacio “Sin Filtro Radio Show” que se transmite de lunes a viernes por KQ94.

Mejía, quien habló con Luinny Corporán en una entrevista muy honesta, explicó: “Yo recibí una propuesta de un programa de radio muy pegao’, muy pegao’, que lo dan en la tarde para entrar. Pero yo soy una persona muy leal, pienso mucho las cosas. No me gusta inventar, y ahí me siento segura (los Dueños del Circo) ya después de ahí me voy a otra plataforma que me ofrezca la misma seguridad. Entonces, no me fui”, asintió la presentadora de televisión.

Otros de los temas que tocó Yelidá es que también rechazó una propuesta en la estación radial La Mega New York para formar parte del espacio “El Jukeo”, pero debido a que no trabajaría nunca con Frederick Martínez “El Pachá” no lo aceptó, según se explica en una nota de prensa.