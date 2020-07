$!Youtuber Carlos Durán dice se encuentra bien tras ser ingresado por “un problemita en el corazón”

El youtuber Carlos Durán compartió una imagen desde la cama de un centro médico al que fue ingresado debido a “un problemita en el corazón”, según explicó.

Durán afirmó estar bien y agradeció a todos los seguidores por sus mensajes de aliento, al tiempo de descartar tener el coronavirus y aclaró que no está contagiado.

El joven creativo de las redes sociales, que se encuentra en cuidados intensivos tras una intervención en el corazón de la que no dio mayores detalles, acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “¡Gracias a todos por sus bonitos mensajes y todo el cariño recibido! Todo está bajo control y en manos de profesionales de cuidados intensivos. Este episodio no tuvo nada que ver con el COVID-19 y estoy negativo a esa enfermedad. Se me presentó un problemita en el corazón, pero si Dios quiere todo estará bien y estoy con el ánimo y la tranquilidad de siempre. ¡Gracias! Los quiero”.

Su colega, la también youtuber e influencer Yarissa Rodríguez, le deseó pronta recuperación. “¡Qué te mejores! Un abrazo”. Mientras que el cantante Manny Cruz escribió: “Ufff bro. El Señor está contigo mano”.

William Ramos, influencer de viajes, le expresó deseó recuperación. “Un abrazo y estamos contigo”.

El cantante y actor Javier Grullón lo motivó con que tiene una misión en la vida. “Vecino, usted tiene una misión. Te necesito con mucha vida! Te queremos bro”.

Durán tiene 3.66 millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de 678 mil seguidores en Instagram y es conocido por videos virales, retos y experimentos sociales.