$!Fausto Mata y su batalla contra la depresión y la soledad

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223. Desde mediados de este 2021, el comediante Fausto Mata ha compartido con sus seguidores de las redes sociales su situación de salud. Soltero y divorciado, vive solo, las redes sociales podrían significar su mayor contacto con el exterior o su forma de drenar o despejar su mente ante situaciones que solo él conoce. El “busca sonido” le llamaban por opinar y denostar todo cuanto pasaba en el sector del entretenimiento, sin embargo, en este 2021 Mata ha mostrado su lado más vulnerable. En abril, durante una entrevista, confesó que luego de la muerte de su madre pensó en quitarse la vida. “Cuando se me fue la viejita, yo pensé hasta en el suicidio, porque no quedé bien, y gracias a Dios y al amor de mi familia, de mi hijo Carlos Enrique que estaba nacido, mi papá, que aún está con vida, mi esposa Celinés, que fue una gran mujer porque me ayudó mucho a mi estabilidad emocional. Eso fue un golpe grande”, confesó el humorista apodado Boca de piano durante una entrevista que le concedió al comunicador Joel Ramírez en su canal de Youtube. La muerte de doña Edita Altagracia Ortiz de Mata ocurrió en el 2010 y Fausto confesó en este año que cuando sueña con ella “no quiero ni salir a hacer comedias porque me quedo en mi casa llorando”. En mayo, el comediante confesó durante una entrevista en el programa Zoombando de Manolo Ozuna que sentía temblores y mareos, por lo que se sometió a una resonancia. Durante ese conversatorio reveló que como vive solo tuvo que ser socorrido por un empleado de la torre y un taxista lo llevó a un centro de salud. El pasado 7 de julio, Mata sorprendió a sus fanáticos al colgar en su cuenta de Instagram una foto utilizando un monitor Holter alrededor de su pecho, que sirve para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas. “No hay ningún diagnóstico, me están monitoreando y si Dios quiere todo estará bien y si no lo está, también se lo diré...”, dijo el comediante ha mantenido a su público informado desde entonces de su situación de salud.

Seis días después, el 13 de julio, Fausto reveló el contenido de los resultados de sus estudios y análisis. Todos los problemas de salud que afectan su cotidianidad, en su mayoría, son una respuesta a la depresión. “Sufro de colesterol. A pesar de no tener un cuerpo ancho, tengo una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar mediante una operacioncita un poco invasiva, y la vamos a hacer gracias a Dios. Alguito en la tiroides, tengo presión alta y soy un tipo depresivo... a pesar de que hago comedia, yo soy un tipo muy depresivo y vivo solo. Hay cosas que se dan y no se dan y que me afectan, que me dicen y no me dicen y me afecta. Esta depresión ha dado al traste con todos esos síntomas que tengo. Prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme con este problema“, expresó.